ООН планирует в начале декабря начать оценку необходимой помощи по разминированию в Нагорном Карабахе

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба ООН по разминированию планирует в начале декабря начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там спецмиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Департамента миротворческих операций ООН.

"Служба ООН по разминированию работает над срочным размещением миссии в связи с соответствующим запросом сторон в координации с другими отделениями ООН и с уже находящимися на земле страновыми представителями, - цитирует его слова ТАСС. - Скорее всего, она начнет оценку необходимой помощи в начале декабря".-0-