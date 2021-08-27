ООН планирует возобновить рейсы с гумпомощью в Афганистан в ближайшие дни

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН в ближайшие дни возобновит выполнение рейсов с гуманитарной помощью в Афганистан. Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, информирует ТАСС.

"В наших планах восстановить обслуживание и установить гуманитарный авиамост в ближайшие дни, в выходные. Это подразумевает задействование бортов из Пакистана в различные аэропорты за пределами Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа. Очевидно, мы увеличим финансирование на эти цели", - сказал Стефан Дюжаррик.

Как сообщалось, 14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа "Талибан" без боя вошел в Кабул и в течение нескольких часов установил над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.-0-