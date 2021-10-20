ООН: планы по добыче углеводородов несовместимы с борьбой с глобальным потеплением

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные планы по добыче ископаемого топлива по-прежнему несовместимы с климатическими целями, изложенными в Парижском соглашении. Об этом говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP), сообщает Deutsche Welle.

Как указывается в докладе, государства, подписавшие Парижское соглашение, несмотря на возросшие климатические амбиции и обязательства по нулевому выбросу СО2, по-прежнему планируют добывать до 2030 года в два раза больше ископаемого топлива, чем фактически возможно для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса.

"Правительства планируют объемы добычи, которые значительно превышают то, что мы можем безопасно сжечь", - сказал ведущий автор исследования ученый Стокгольмского института окружающей среды Плой Ачакулвисут.

По словам исследователя, к 2030 году правительства намерены добывать примерно на 110% больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением потепления в пределах 1,5 градуса, и на 45% больше, чем при ограничении температуры в пределах двух градусов.

В докладе содержатся обзоры по 15 ведущим странам-производителям, включая Германию, Индию, Китай, Россию, Саудовскую Аравию и США. По словам авторов доклада, большинство правительств этих стран продолжают оказывать значительную политическую поддержку производству ископаемых видов топлива.

"Разрушительные последствия изменения климата у всех на виду. Еще есть время сдержать долгосрочное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия, но это окно возможностей быстро закрывается", - заявил исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Принятое в 2015 году под эгидой ООН Парижское соглашение по климату провозглашает своей целью сокращение выбросов парниковых газов и недопущение повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, а также принятие мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.-0-