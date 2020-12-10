ООН подтверждает намерение направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В ООН ранее сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря. Пока этого не произошло. По словам Стефана Дюжаррика, нет каких-либо препятствий, детали все еще прорабатываются.

"Мы готовы удовлетворить гуманитарные нужды всех пострадавших от конфликтов регионов. Наши коллеги в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и в других департаментах работают со всеми вовлеченными сторонами, чтобы провести независимую оценку гуманитарных потребностей", - отметил официальный представитель. Он призвал все стороны сотрудничать с ООН для содействия скорейшему направлению миссии.

Как сообщалось, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-