ООН получит более $1 млрд на помощь беженцам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) получит от стран-партнеров $1,2 млрд на свою работу. Об этом было объявлено во время донорской конференции, которая завершилась в среду в Женеве, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на пресс-службу УВКБ ООН.

Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи и защиты прав десятков миллионов принудительно перемещенных людей и лиц без гражданства. В названную сумму включены срочные $884 млн, которые позволят предоставить беженцам и внутренне перемещенным лицам приют, питание, питьевую воду, средства гигиены, образование и юридическую защиту, а также помочь лицам без гражданства получить его.

Дополнительные $310 млн должны быть выделены на многолетние программы, что свидетельствует о доверии к организации и позволит УВКБ ООН быть более эффективным в долгосрочном планировании.-0-