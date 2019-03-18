ООН: после циклона продовольственная помощь потребуется 5,3 млн жителей Зимбабве

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным гуманитарного агентства ООН циклон "Идай" и предшествовавшая ему засуха могут спровоцировать серьезный гуманитарный кризис в Зимбабве. В результате продовольственная помощь потребуется 5,3 млн жителей страны, что составляет почти треть местного населения, сообщает Reuters .

Сильнее всего разрушительные последствия циклона "Идай" ощущаются на западе Зимбабве, вблизи границы с Мозамбиком. Так, район Чиманимани оказался отрезан от остальной части страны мощными ливнями и наводнениями. Установлено, что в этом регионе сила ветра при движении циклона достигала 170 км/ч. Стихия разрушила дороги, дома и мосты, а также оборвала линии связи и электропередачи. Местные жители были вынуждены укрыться в горах, после того как их дома были уничтожены оползнями и наводнениями.

Власти Зимбабве объявили положение бедствия в регионах, пострадавших от шторма. Тропический циклон "Идай" стал сильнейшим в стране с 2000 года.

Согласно официальным данным, число погибших в результате стихийного бедствия в Зимбабве достигло 89 человек. Ранее сообщалось о 65 погибших .

По информации конголезского новостного портала Africanews, циклон "Идай" унес жизни более чем 150 человек в Малави, Мозамбике и Зимбабве. Однако ожидается, что это число будет расти. В настоящее время десятки человек числятся пропавшими без вести.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) отметила невероятные масштабы разрушений, которые "Идай" причинил Мозамбику и, в частности, второму по величине населенному пункту в стране - Бейре: циклон разрушил город на 90%. МФКК уже выделила на помощь пострадавшим от циклона около $340 тыс. из своего фонда по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Однако, учитывая масштабы катастрофы, в дальнейшем африканским странам потребуется более крупная финансовая поддержка. В настоящее время представители Красного Креста работают в зоне бедствия, оказывая гуманитарную помощь местным жителям.

Не исключено, что ущерб от циклона возрастет, поскольку синоптики прогнозируют продолжение обильных ливней.-0-