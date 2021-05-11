ООН повысила прогноз по росту мирового ВВП до 5,4% в 2021 году

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам ООН, в текущем году будет наблюдаться рост мировой экономики до 5,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на среднесрочный доклад организации о перспективах роста.
В январе ООН прогнозировала рост только на 4,7%. Как отметил на презентации доклада начальник Отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, глобальный рост обусловлен "укреплением экономической активности США и Китая", а также в целом восстановлением экономики после пандемии.-0-