ООН предостерегает от военных преступлений в Нагорном Карабахе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предостерегла Армению и Азербайджан от совершения военных преступлений в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны обязаны предотвращать или хотя бы минимизировать гибель мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры, заявила она в Женеве, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По словам Мишель Бачелет, вместо выполнения этих обязанностей происходит разрушение жилых домов и бомбардировка дорог, а жителям приходится обращаться в бегство. Подобные беспорядочные атаки на жилые районы могут нести в себе состав военных преступлений, предостерегла она.

После трех соглашений о перемирии в Карабахе, сорванных в течение одного месяца, 30 октября в Женеве состоялась более чем 6-часовая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Прорыва в мирных договоренностях она не принесла, однако Ереван и Баку согласились отказаться от намеренных ударов по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле городов и гибели людей.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин заявил 22 октября, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс.-0-