ООН предупреждает, что пандемия может привести к обнищанию миллионов людей в арабских странах

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подсчетам ООН, пандемия коронавируса может привести к обнищанию 8,3 млн человек в арабских странах. Об этом сообщается в докладе, который 1 апреля представила в Бейруте исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти, передает Middle East Online.

По словам спикера, в результате закрытия предприятий и спада производства не менее 8,3 млн жителей арабского мира могут оказаться за чертой бедности.

"Правительства арабских государств должны обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, чтобы защитить своих людей от нищеты и голода", - приводит издание слова Дашти.

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии также подчеркнула, что арабские страны нуждаются в укреплении систем социальной защиты.

"Последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп населения – женщин и молодых людей, а также тех, кто работает на неофициальных работах и не имеет доступа к социальной защите и страхованию на случай безработицы", - сказал Дашти.-0-