ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, ищущих спасения от боев. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Шабия Манту, сообщает ТАСС."УВКБ призывает соседние страны сохранять свои границы открытыми в свете обострения кризиса в Афганистане", - заявила представитель УВКБ. "Около 400 тыс. гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома с начала нынешнего года", - отметила Шабия Манту, напомнив, что по состоянию на конец 2020 года в стране насчитывалось 2,9 млн внутренне перемещенных лиц.Как подчеркнула официальный представитель, учитывая нестабильность во многих районах Афганистана, становится все более ясным, что афганцы, находящиеся вне пределов своей страны, могут нуждаться в международной защите. В этой связи УВКБ призвало все государства обеспечить им возможность поиска безопасности, независимо от их нынешнего юридического статуса. Управление верховного комиссара ООН в этой связи приветствовало допуск афганцев к процедурам предоставления убежища, а также приостановку в ряде стран депортации граждан Афганистана, которым ранее было отказано в убежище.14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" нарастили темпы наступления в ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.-0-