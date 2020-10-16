ООН призвала стороны в Кыргызстане принимать решения в соответствии с конституцией страны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН внимательно следит за стремительным развитием событий в Кыргызстане, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Мы приняли к сведению назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра, а также тот факт, что после отставки президента он взял функции главы государства на себя", - сказал Дюжаррик.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к жителям страны и объявил о своем решении уйти в отставку в связи с напряженной общественно-политической ситуацией в стране. Согласно Конституции Кыргызстана, обязанности исполняющего президента страны перешли к спикеру парламента Канату Исаеву, однако он отказался от полномочий. "Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в парламенте. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента", - говорится в заявлении Каната Исаева. Впоследствии полномочия исполняющего обязанности президента взял на себя Садыр Жапаров, 14 октября назначенный на пост премьер-министра Кыргызстана.

"В свете последних событий мы призываем все заинтересованные стороны в Кыргызстане сделать все, чтобы решения о будущем страны принимались в инклюзивном и прозрачном ключе в соответствии с конституцией республики", - заявил Дюжаррик. Он также сообщил, что специальный представитель генерального секретаря ООН в Центральной Азии Наталья Герман прибыла 15 октября в Бишкек. 16 октября она проведет ряд встреч с заинтересованными сторонами.

В Кыргызстане после парламентских выборов, которые прошли 4 октября, вспыхнули массовые протесты оппозиции, впоследствии результаты голосования были признаны недействительными. 6 октября генеральный секретарь ООН призвал кыргызов к диалогу.-0-