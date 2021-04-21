ООН призвала выделить $29 млн пострадавшему от извержения вулкана Сент-Винсенту и Гренадинам

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ ООН призвала международное сообщество выделить $29 млн на оказание помощи расположенному в Карибском море островному государству Сент-Винсент и Гренадины, пострадавшему в результате извержения вулкана Суфриер. В поддержке также нуждаются соседние страны - Антигуа и Барбуда, Барбадоc, Гренада и Сент-Люсия, сообщает Центр новостей ООН.

По оценкам ООН, около 20 тыс. человек могут остаться без жилья. На сегодняшний день в результате извержения вулкана, которое началось 9 апреля, эвакуированы уже 12,7 тыс. человек. Они временно разместились в убежищах, а также у родственников и друзей.

На острове Сент-Винсент целые деревни покрыты пеплом, повреждены жилые дома и другие постройки, уничтожены сельскохозяйственные земли и урожай, многим семьям не удалось спасти свой домашний скот. Пепел, оседающий после каждого извержения вулкана, забивает водопроводную и канализационную системы - многие районы Сент-Винсента уже лишились водоснабжения.

"ООН будет как партнер сотрудничать с правительством и народом Сент-Винсента и Гренадин и обеспечит скорейшее восстановление страны. Призыв к глобальному финансированию должен мобилизовать международное сообщество для поддержки наших усилий", - сказал представитель ООН в государстве Сент-Винсент и Гренадины Дидье Требук.

Собранные средства позволят агентствам системы ООН и их гуманитарным партнерам оказать жителям страны необходимую помощь. В первую очередь на острова доставят воду, пострадавшие семьи получат денежную помощь. В дальнейшем средства пойдут на восстановление инфраструктуры. В ООН также сделают все возможное, чтобы извержение вулкана и его последствия не помешали усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.

Вулкан Суфриер - один из древнейших и хорошо изученных в мире - в декабре прошлого года проснулся впервые за последние 40 лет. На прошлой неделе он начал извергаться и с тех пор сейсмическая активность не стихает. Ожидается, что Суфриер будет извергаться еще несколько недель.-0-