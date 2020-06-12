ООН призывает активнее инвестировать в возобновляемые источники энергии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. COVID-19 нанес серьезный удар по промышленности, связанной с ископаемыми видами топлива. И это еще один повод серьезно задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии, которые, как стало очевидно, не только экологически чистые, но и экономически выгодные. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщает Центр новостей ООН.

В последние годы многие предприятия и фермеры все активнее используют ветряные мельницы или солнечные батареи. Ряд государств все больше полагается на гидростанции. Инвесторы с большой охотой финансируют проекты, связанные с развитием зеленых технологий. Все это вносит огромный вклад в деятельность по ограничению глобального потепления.

Как отмечается в докладе, стоимость установки для получения возобновляемой энергии снижается, а отдача в мощностях стремительно растет. Это означает, что инвестиции принесут большие дивиденды. Так, мощность возобновляемых источников энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 184 ГВт. Это самое высокое в истории годовое увеличение - на 20 ГВт, или на 12%. И это при том, что инвестиции в эту сферу в 2019 году ($282,2 млрд) были всего на 1% выше, чем в 2018-м.

Стоимость расходов на развитие ветряных и солнечных установок продолжает падать, главным образом благодаря технологическим усовершенствованиям. Еще одна важная причина - рост масштабов производства возобновляемых источников энергии и жесткая конкуренции на аукционах. Затраты на электроэнергию от новых солнечных фотоэлектрических станций во второй половине 2019 года были на 83% ниже, чем десятилетием ранее.

"Новое исследование показывает, что вложение средств в возобновляемую энергию является одной из самых разумных и экономически эффективных инвестиций", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. Она добавила, что переход на чистую энергию в период экономического восстановления после COVID-19 - это большой шаг на пути к миру, где люди будут защищены от подобных пандемий.

Почти 78% новой ГВт генерирующей мощности в 2019 году приходилось на энергию ветра и солнца, биомассу и отходы, геотермальную и малую гидроэнергетику. При этом объем инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии был в более чем три раза выше, чем в новые производства, связанные с ископаемым топливом. Развитие возобновляемых источников энергии может стать мощным двигателем восстановления экономики после кризиса коронавируса, способствовать созданию новых и экологически чистых и безопасных рабочих мест.

В 2019 году доля возобновляемых источников энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в мировом производстве увеличилась до 13,4% с 12,4% в 2018 году и 5,9% в 2009 году.-0-