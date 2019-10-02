ООН призывает Грецию эвакуировать мигрантов с островов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Грецию срочно эвакуировать беженцев из лагерей на Эгейских островах, сообщает агентство "Анадолу".

Официальный представитель УВКБ ООН Лиз Троссел на пресс-конференции в Женеве сообщила, что в сентябре на Эгейские острова прибыли 10 258 нелегальных мигрантов, в основном афганцы и сирийцы. По ее словам, это самый высокий показатель с 2016 года.

Общее число мигрантов на островах достигло 30 тыс., что усугубляет гуманитарную ситуацию, отметила Лиз Троссел, добавив, что наиболее критическая ситуация на островах Лесбос, Самос и Кос.

В лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос находятся 12 600 беженцев, что в пять раз превышает возможности лагеря. В аналогичном поселении на острове Самос живут 5 500 мигрантов (превышение в восемь раз). На острове Кос в лагере на 700 человек содержатся 3 тыс. беженцев, уточнила представитель УВКБ.-0-