ООН призывает комплексно решать проблему перенаселенности лагерей беженцев

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо принять срочные меры с тем, чтобы улучшить условия проживания в лагерях беженцев на островах Эгейского моря, в частности, на греческом острове Лесбос. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Центр новостей ООН.

После пожара, уничтожившего лагерь Мориа на Лесбосе и оставившего 12 тыс. человек без крова, греческие власти в считанные дни мобилизовали ресурсы и разбили на острове временный палаточный лагерь в Кара-Тепе. Там разместили 9,4 тыс. беженцев и мигрантов. Остальных обитателей Мориа, которые нуждаются в особых условиях, отправили в другие населенные пункты на острове или на материковую часть Греции.

В УВКБ подчеркивают, что пожары, уничтожившие лагерь Мориа, напомнили о необходимости найти долгосрочное решение проблемы перенаселенности лагерей и отсутствия адекватных условий проживания в них.

"События в Мориа - это сигнал к действию, необходимость в котором существовала уже давно. Надо найти безопасный и упорядоченный способ переселения на материковую часть тысяч людей, проживающих на островах в опасных условиях", - сказал представитель УВКБ в Греции Филипп Леклерк.

"Важно применить комплексный подход, выходящий за рамки краткосрочных решений. Это означает, что нужно обеспечить адекватные условия приема беженцев и доступ к справедливой и незатянутой процедуре предоставления убежища, возможность интеграции тем, кто получил убежище, и быстрого возвращения тем, кто не нуждается в международной защите", - подчеркнул Филипп Леклерк. В противном случае, отметил представитель УВКБ, произойдет еще не одна трагедия, подобная пожару в Мориа.

По данным управления, на островах в Эгейском море сейчас находятся около 4 тыс. человек, которых по закону можно было бы уже перевести на материковую часть Греции. Это позволило бы значительно снизить численность населения лагерей беженцев и улучшить условия проживания в них.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа на греческом Лесбосе - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев и мигрантов. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что объект ранее закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.-0-