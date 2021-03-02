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02 марта 2021, 15:46

ООН призывает предотвратить масштабный голод в Йемене

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций призвала членов международного сообщества незамедлительно выделить $3,85 млрд для оказания помощи 16 млн жителей Йемена, страдающим от голода. Соответствующее заявление сделано на конференции по сбору средств, организованной совместно правительствами Швеции и Швейцарии, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Выступая перед участниками международного форума, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Йемен находится на пороге массового голода. Защита и гуманитарная помощь необходима сейчас более чем 20 млн йеменцев, в том числе миллионам женщин и детей. "Это означает, что в продовольственной помощи, медицинском обслуживании и другой жизненно важной поддержке со стороны гуманитарных организаций нуждаются две трети всех жителей Йемена", - сказал Антониу Гутерриш.

По данным ООН, в нынешнем году в Йемене будут голодать более 16 млн человек. Почти 50 тыс. йеменцев уже находятся на грани голодной смерти. Самая сильная нехватка продовольствия наблюдается в районах, пострадавших от вооруженного конфликта.

Гражданская война между повстанцами-хуситами и центральным правительством Йемена вспыхнула в 2004 году. Четыре миллиона человек по всему Йемену были вынуждены покинуть свои дома. Только в прошлом году в результате конфликта погибли или были ранены более двух тысяч мирных жителей. Война подорвала экономику и разрушила инфраструктуру страны. В настоящее время в Йемене полноценно функционируют не более половины медицинских учреждений.

"Гражданская война отняла нормальную жизнь у целого поколения йеменцев, - подчеркнул Антониу Гутерриш. - Страданиям этой страны нужно положить конец. Сейчас уже всем понятно, у ситуации в Йемене нет военного решения. Единственный путь к миру - это немедленное прекращение огня по всей территории Йемена и реализация комплекса мер по укреплению доверия между конфессиональными общинами".

По словам генсека ООН, в прошлом году из-за пандемии коронавируса финансирование гуманитарной деятельности в Йемене существенно сократилось. "Мы получили $1,9 млрд - это в два раза меньше, чем нам удалось собрать годом ранее, - продолжил Антониу Гутерриш. - Тем временем курс йеменской валюты, риала, рухнул, а денежные переводы йеменцев из-за границы прекратились, поскольку пандемия ударила по экономике на всей планете. Гуманитарные организации, предоставляющие продукты питания, питьевую воду и медицинское обслуживание, сократили или даже свернули свои программы. Йеменским семьям попросту нечего есть".

По словам главы ООН, в 2018 году благодаря щедрости доноров международным гуманитарным агентствам удалось предотвратить угрожавший Йемену голод. "Сегодня сокращение помощи - это смертный приговор для миллионов людей, - сказал Антониу Гутерриш. - Мы должны положить конец этому бессмысленному конфликту и немедленно приступить к ликвидации его чудовищных последствий".-0-

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