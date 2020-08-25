ООН призывает восстановить пострадавший от COVID-19 сектор туризма без ущерба для климата

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первые пять месяцев этого года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение дохода от экспорта туристических услуг составило примерно $320 млрд. В общей сложности под угрозой находится около 120 млн рабочих мест непосредственно в секторе туризма, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Глава организации напомнил, что туризм - один из важнейших секторов мировой экономики, способствующий ее активному росту. В туризме занят каждый 10-й житель планеты, опосредованно он обеспечивает работой еще сотни миллионов человек. "Вот почему так больно видеть, как пандемия COVID-19 разоряет сектор туризма", - сказал Антониу Гутерриш. "Этот кризис является серьезным потрясением для развитых государств. Для развивающихся стран, особенно для малых островных и африканских, он стал чрезвычайной ситуацией", - добавил он. Антониу Гутерриш также напомнил, что в секторе туризма задействовано много предприятий малого и среднего бизнеса, значительную долю работников которых составляют женщины и молодежь. То есть под ударом оказались самые незащищенные группы населения.

Глава ООН считает, что восстановление туризма - очень важная задача. Вместе с тем Гуттериш подчеркивает, что оно должно происходить с учетом принципов социальной справедливости, общественной безопасности и защиты окружающей среды. "Объем выбросов парниковых газов, связанных с транспортом, может резко возрасти, если восстановление не будет увязано с климатическими целями. Поддержка миллионов людей, зависящих от туризма, должна означать создание условий для экологичных и ответственных путешествий, которые будут безопасны для принимающих общин, работников туристской индустрии и самих путешественников", - сказал генсек

Глава ООН призвал международное сообщество позаботиться о том, чтобы туризм восстановил свои позиции в качестве отрасли, обеспечивающей достойные рабочие места, стабильные доходы и защиту нашего культурного и природного наследия.-0-