ООН прогнозирует, что к 2050 году население планеты увеличится на 2 млрд человек

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие 30 лет население Земли увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН, посвященном глобальным демографическим изменениям.

По прогнозу мировой организации, почти половина общего прироста населения будет приходиться на долю девяти стран — Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. Вероятно, уже в 2027 году Индия займет 1 место по численности населения, тем самым обгонит действующего лидера — Китай. А вот численность жителей Африки к середине века увеличится в два раза.

Также в докладе ООН отмечается, что население планеты стареет, и в первую очередь это относится к странам Европы и Северной Америки. В основном это происходит из-за увеличения продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. К 2050 году на одну женщину будет приходиться 2,2 новорожденных ребенка (сейчас — 2,5).-0-