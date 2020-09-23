ООН прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году более чем на 4%

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад в мировой экономике вследствие пандемии составит в текущем году более 4%. С таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном ею докладе, "в этом году мировая экономика сократится более чем на 4%". Поскольку внутренняя активность резко снижается почти повсеместно, то это сказывается на экономике. "Мировая торговля в этом году сократится примерно на одну пятую, прямые иностранные инвестиции - до 40%, а денежные переводы - более чем на $100 млрд", - указывают эксперты.

Самое большое абсолютное падение объемов производства ожидается в развитых странах, причем в некоторых из них оно будет исчисляться двузначными цифрами. В то же время наиболее крупным экономический и социальный ущерб будет в развивающемся мире, где высок уровень неформальной экономики, сырьевые товары и туризм являются основными источниками иностранной валюты, а финансовое пространство сковано горой долгов.

По прогнозам ЮНКТАД, от 90 до 120 млн человек в развивающихся странах будут вынуждены жить в условиях крайней нищеты, а около 300 млн столкнутся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Как считают авторы доклада, особенно сильно может пострадать Латинская Америка, где падение производства в 2020 году ожидается на уровне 7,6%. В некоторых странах, в частности, в Аргентине и Мексике, не исключено сокращение, исчисляемое двузначными цифрами. С этим будет контрастировать ситуация в Восточной Азии, где рост останется в положительной зоне, хоть и значительно ниже, чем в 2019 году. Так, в Китае эксперты прогнозируют рост в 1,3%.

Согласно докладу, только благодаря смелой, целенаправленной бюджетной экспансии, осуществляемой под руководством стран с развитой экономикой, может быть обеспечено справедливое и устойчивое восстановление экономики после пандемии. По мнению ЮНКТАД, с учетом ограниченности расходов во многих развивающихся странах потребуется значительная международная поддержка для обеспечения им необходимого пространства для маневра в бюджетно-финансовой сфере. Кроме того, как считают эксперты, мир должен решить проблему гипернеравенства, чтобы успешно восстановить глобальную экономику после пандемии.-0-