ООН прогнозирует троекратное увеличение пластикового мусора в океанах к 2040 году

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем пластикового мусора, попадающего в моря и океаны, может вырасти почти втрое к 2040 году. Такой прогноз сделала в опубликованном докладе Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщает ТАСС.

Как отметили в ЮНЕП, на пластик приходится 85% морского мусора, и к 2040 году объем загрязнения морских акваторий увеличится почти в три раза, добавляя ежегодно в океаны от 23 млн до 37 млн отходов. "Это означает, что на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 кг пластика", - констатировали эксперты.

"Вследствие этого вся морская жизнь - от планктона и моллюсков до птиц, черепах и млекопитающих - подвергнется риску отравления, нарушений в поведении, голода и удушья", - предупредили они.

ЮНЕП обратила внимание также на серьезные экономические потери, к которым приводит загрязнение морей и океанов пластиковым мусором. Глобальный ущерб для туристической отрасли, рыболовства, аквакультуры, включая затраты на очистку акватории, составил в 2018 году от $6 млрд до $19 млрд. К 2040 году связанный с таким загрязнением финансовый риск для бизнеса может достичь, по прогнозам, $100 млрд ежегодно.

Авторы доклада призвали государства немедленно уменьшить использование пластика и осуществить трансформацию всей его производственно-сбытовой цепочки. Кроме того, по их мнению, необходимы дополнительные инвестиции в более активные и эффективные системы мониторинга в целях определения источников, объемов и предназначения пластика.-0-