ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН 5 ноября приняла предложенную Россией резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

В документе предлагается председателю Генеральной Ассамблеи "провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны".

В тексте есть призыв к генсеку ООН "довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по ее осуществлению".

"Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира, - заявил при обсуждении резолюции заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. - Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь".

В последние годы Генассамблея проводила торжественные заседания, посвященные Второй мировой войне в мае, однако в этом году пандемия коронавируса не позволила это сделать. В связи с этим Россия предложила созвать такое заседание в декабре.-0-