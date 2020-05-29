ООН провозгласила 9 сентября Международным днем защиты образования от нападений

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приветствовал единогласное решение Генеральной ассамблеи ООН о провозглашении 9 сентября Международным днем защиты образования от нападений и выступил с призывом к ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ повысить осведомленность о бедственном положении миллионов детей, проживающих в странах, затронутых конфликтом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"По мере того как мировое сообщество борется за сдерживание пандемии COVID-19, дети и молодежь в зонах конфликтов остаются в числе наиболее уязвимых перед ее разрушительными последствиями групп населения", - заявил Антониу Гутерриш. "Мы должны обеспечить нашим детям безопасные условия, в которых они смогут получать знания и навыки, необходимые им в будущем", - добавил он.

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ будут содействовать ежегодному проведению дня в тесном сотрудничестве с партнерами в рамках системы ООН и за ее пределами. Работая на передовых рубежах в затронутых конфликтами странах, учреждения Организации Объединенных Наций уже давно оказывают помощь государствам-членам в укреплении их потенциала по обеспечению доступа к качественному образованию для всех в периоды кризисов.

Провозглашая Международный день защиты образования от нападений, ООН четко заявляет о важности сохранения школ в качестве пространств, обеспечивающих защиту и безопасность для учащихся и преподавателей, а также о необходимости того, чтобы образование оставалось в центре внимания общественности. Это остается приоритетной задачей, в то время как правительства продолжают бороться с пандемией COVID-19, которая привела к закрытию школ для более чем 90% учащихся в мире.-0-