ООН: с начала 2021 года в мире погибли более 4,4 тыс. мигрантов

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 4,4 тыс. мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

В МОМ отметили, что с 2014 года в мире зарегистрировано более 45,4 тыс. случаев гибели мигрантов.

В организации обратили внимание на тот факт, что в этом году смертность выше, чем в прошлом, когда погибли по меньшей мере 4236 мигрантов. На Европу в 2021 году приходится 2720 случаев смерти - это самый высокий показатель с 2018 года. Попытка добраться до европейских стран через Средиземное море унесла в этом году 1315 жизней, маршрут из Африки на Канарские острова - 937, дорога из Турции в Грецию - 41. В Америке с начала года погиб 1121 мигрант, что также превысило число смертей за прошлый год.

"Массовые трагедии, связанные с миграцией, все больше превращаются в обыденное явление", - с тревогой констатировали в МОМ, комментируя эти цифры. Там призвали государства "выработать политику и практику, направленную на снижение риска, которому вынуждены подвергаться многие люди" на миграционных маршрутах.-0-