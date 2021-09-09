ООН: стихийные бедствия за 2020-2021 годы связаны с деятельностью человека

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой в большей степени, и основной причиной того, что они участились, является деятельность человека. Об этом говорится в докладе ООН, пишет Центр новостей ООН.

В исследовании, проведенном Университетом ООН, проанализированы 10 различных стихийных бедствий, случившихся в 2020 и 2021 годах. Все эти катастрофы произошли в разных уголках земного шара, и, казалось бы, между ними нет ничего общего. Но эксперты обнаружили, что все они взаимосвязаны.

Исследование основано на выводах Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованных 9 августа, которые заявили, что глобальное потепление связано с деятельностью человека и происходит с беспрецедентной скоростью в последние две тысячи лет. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что этот доклад не что иное, как сигнал тревоги для всего человечества.

В документе отмечается, что за период 2020-2021 годов произошло несколько рекордных по своим масштабам бедствий и катастроф, в том числе пандемия COVID-19, морозы, нанесшие огромный ущерб американскому штату Техас, лесные пожары, уничтожившие почти 5 млн акров тропических лесов Амазонки, а также 9 сильных штормов во Вьетнаме - всего за 7 недель.

В новом докладе определены три основные причины, которые повлияли на большинство стихий: антропогенные выбросы парниковых газов, недостаточное управление рисками стихийных бедствий и недооценка экологических угроз при принятии решений.

"Из этого доклада мы видим, что бедствия, которые мы наблюдаем по всему миру, гораздо более взаимосвязаны, чем мы можем себе представить, и они также связаны с индивидуальным поведением человека", - говорит один из авторов доклада, ученый из Университета ООН Джек О'Коннор.

В новом докладе показано, что сокращение выбросов вредных парниковых газов может привести к сокращению или смягчению последствий многих различных типов бедствий, обеспечить защиту биоразнообразия и экосистем в целом.-0-