ООН: стороны вооруженных конфликтов не позволяют гуманитарным сотрудникам оказывать помощь детям

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи детей, оказавшиеся заложниками военных конфликтов в разных странах, гибнут под обстрелами, подрываются на минах, против воли оказываются в рядах вооруженных групп. Это данные из доклада генерального секретаря ООН, который представила его специальный представитель по положению детей в условиях конфликта Вирджиния Гамба, сообщает Центр новостей ООН.

"На глазах у всего мира этих детей лишили детства, их уделом стали боль, жестокость и страх, - сказала Вирджиния Гамба. - Стороны конфликтов даже не думают о том, чтобы защитить детей в ходе боевых действий, и лишают их жизненно необходимой помощи".

В докладе отмечается, что проблемы с доставкой гуманитарной помощи растут в геометрической прогрессии. Это и нападения на гуманитарных сотрудников, и ограничения на их работу, мародерство и запреты на передвижение. Наиболее тревожная ситуация в Йемене, Мали, Центральноафриканской Республике, Израиле, Палестине и Сирии.

Еще одна чрезвычайно тревожная тенденция - участившиеся обстрелы школ и больниц, что запрещено международным гуманитарным правом. В прошлом году было задокументировано 927 таких инцидентов, главным образом в Афганистане, Сирии, Израиле и Палестине. В результате обстрелов школ и больниц, использования зданий под военные объекты или их закрытия миллионы детей лишились возможности учиться и получить медицинскую помощь.

Вирджиния Гамба призвала все стороны конфликта в качестве первоочередной задачи дать возможность гуманитарным сотрудникам выполнять свою работу и помочь детям и самым нуждающимся. Она выразила признание тем, кто, проявляя мужество и преданность делу, оказывает помощь детям на местах, и призвала все государства оказать им поддержку.

Специальный представитель также привлекла внимание к тяжелому положению детей и подростков, предположительно или действительно связанных с вооруженными группами, включая те, которые в ООН признаны террористическими. На данный момент в заключении находятся 2,5 тыс. таких детей и подростков. Вирджиния Гамба напомнила, что несовершеннолетние должны рассматриваться в первую очередь как жертвы конфликтов, а их задержание должно быть крайней мерой. Она призвала государства обеспечить возвращение на родину детей, содержащихся в лагерях в Ираке и Сирии, причем их репатриация должна быть добровольной.

Хотя число детей и подростков, погибших и раненых при вооруженных конфликтах в 2019 году, по сравнению с 2018-м несколько снизилось, оно все равно недопустимо высоко и составляет 10 тыс. Самая опасная страна для несовершеннолетних - Афганистан, за ней следуют Йемен и Сирия.

Как девочки, так и мальчики подвергаются сексуальному насилию. За цифрой 735 подтвержденных случаев стоит огромное число изнасилований, о которых ничего не известно. Детей и подростков по-прежнему насильно вербуют в ряды вооруженных групп, хотя общее число - 7 тыс. - ниже, чем в 2018 году. Количество похищений несовершеннолетних тоже снизилось: с 2 493 в 2018-м году до 1 683 в 2019-м, но и эта цифра огромна.

В то же время в докладе содержатся и хорошие новости: в прошлом году удалось вызволить из вооруженных сил и неправительственных вооруженных формирований 13,2 тыс. детей и подростков. ООН работает как с правительствами, так и с другими сторонами конфликтов, убеждая их принять меры и законы, направленные на защиту несовершеннолетних. В течение 2019 года стороны конфликтов приняли в общей сложности 30 планов действий, дорожных карт, распоряжений и других мер по защите детей, благодаря чему и удалось освободить многих детей и подростков из вооруженных формирований.

Но в ООН подчеркивают: разорвать порочный круг насилия не удастся, если не помочь бывшим юным бойцам встроиться в новую жизнь - получить психологическую поддержку, образование, поправить здоровье и найти работу. Сотрудники различных учреждений ООН оказывают странам поддержку в реинтеграции бывших детей-солдат.-0-