ООН требуется $1,3 млрд на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с гуманитарными последствиями коронавируса нуждается в финансировании на уровне $1,3 млрд. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок в ходе прошедшего брифинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

"Стратегический план поддержки составляет $10 млрд 300 млн", - сказал он, подчеркнув, что эти средства помогут 61 из наиболее пострадавших стран.

"Мы пока заручились $1 млрд 700 млн. У нас нет адекватного ответа со стороны богатых стран в поддержку бедных стран. Это должно измениться. Если мы не начнем готовиться сейчас, то столкнемся с целой серией человеческих трагедий", - указал представитель ООН, подчеркнув, что они будут гораздо тяжелее самого коронавируса по своим последствиям. По информации Марка Лоукока, 130 млн человек к концу 2020 года могут оказаться на пороге голода, подчеркнув, что для предотвращения голода потребуется $500 млн.

Среди других проблем, обострившихся в связи с пандемией коронавируса нового типа, Марк Лоукок назвал ограничение доступа к образованию и рост числа беженцев.-0-