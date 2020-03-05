ООН в год своего 75-летия запускает проект "Глобальный диалог"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций в год 75-летия с момента создания запускает проект "Глобальный диалог" для популяризации своей деятельности и сбора запросов о помощи со стороны людей, сообщает ТАСС.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Победы и 75-летие ООН, ведь ООН не было бы без Победы, - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. - Конечно, у нас планируются праздничные мероприятия, в том числе в Генассамблее".

"Но в этом году готовим и что-то особенное, - добавил генсек. - Сейчас мы видим в мире столько недовольства, демонстраций, недоверие между людьми и правительствами. Люди считают, что глобализация оставила их позади, что их мнение не учитывают, что ООН также не слышит их".

Чтобы услышать мнение всех людей, понять их интересы и потребности, ООН запускает проект "Глобальный диалог". "Мы должны смотреть в будущее, понять, чего хотят люди, как они видят работу международных организаций, как ООН должна работать, как она может лучше помочь людям", - рассказал Антониу Гутерриш.

Он сообщил, что уже принял участие в нескольких подобных обсуждениях по проекту. "В основном это встречи с молодыми людьми, и это потрясающе - услышать об их надеждах на будущее, ожиданиях от мира. Они призывают бороться с климатическими изменениями и неравенством, хотят, чтобы технологии больше использовались на благо общества", - отметил генсек.

"Нам нужен мир, в котором международные организации работают на благо каждого", - заключил глава всемирной организации.-0-