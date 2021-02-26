ООН вернула гобелен с "Герникой" Рокфеллеру

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций вернула гобелен с изображением "Герники" его владельцу Нельсону Рокфеллеру-младшему, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Гобелен 35 лет находился рядом с залом заседаний Совета Безопасности ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Нельсон Рокфеллер в 1984 году временно передал ООН гобелен с изображением "Герники". По словам Стефана Дюжаррика, Нельсон Рокфеллер-младший недавно уведомил о желании забрать свою собственность. Гобелен ему возвращен в феврале.

Сейчас секретариат изучает вопрос, чем заменить "Гернику".

Гобелен создан в 1955 году с оригинала картины под руководством самого Пабло Пикассо. На полотне в манере кубизма изображены последствия налета немецкой авиации на город Герника во время гражданской войны в Испании в 1937 году. Картина стала символом ужасов войны.-0-