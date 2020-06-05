ООН во Всемирный день окружающей среды призывает защищать биоразнообразие

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 показала, насколько взаимосвязано здоровье человека и окружающей среды и какой ущерб люди наносят природе, от которой зависит их собственное благополучие. В этом году День окружающей среды посвящен вопросам защиты биоразнообразия, сообщает Центр новостей ООН.

"По меньшей мере 70% инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, попадают к нам из животного мира. Необходимо срочно принять меры, чтобы защитить окружающую среду и права человека", - говорится в заявлении Дэвида Бойда, спецдокладчика ООН по вопросам окружающей среды.

Население планеты за последние 50 лет удвоилось, а объем глобальной экономики вырос в четыре раза. Специалисты напоминают, что это привело к нарушению хрупкого равновесия в природе и создало идеальные условия для распространения патогенов, таких как COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Дня окружающей среды подчеркнул, что природа посылает нам четкий сигнал: человек наносит ущерб не только окружающей среде, но и себе самому. По словам главы ООН, биоразнообразие исчезает все более быстрыми темпами, а климатические катаклизмы происходят все чаще. "Если нас заботит судьба человечества, мы должны позаботиться о природе", - заявил он.

Около миллиона видов растений и животных могут исчезнуть уже в ближайшее время - к такому выводу пришли ученые в результате масштабных трехлетних исследований. Более 90% морских рыбных запасов подвергаются чрезмерному отлову, за последние 30 лет на Земле утрачено 28,7 млн га лесов.

Сегодня страны отменяют карантинные ограничения и приступают к восстановлению экономики. В ООН призывают правительства воспользоваться такой возможностью и вложить средства в зеленые проекты: расширять использование возобновляемых источников энергии, строить экологически чистое жилье и транспорт. В противном случае, предупреждают специалисты Программы ООН по окружающей среде, нас ждет дальнейший рост неравенства, деградация планеты и дальнейшая потеря биоразнообразия.

Всемирный день окружающей среды был учрежден в 1972 году, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. С тех пор его ежегодно отмечают по всему миру серией мероприятий, которые призваны привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам.-0-