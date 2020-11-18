ООН выделила $100 млн на борьбу с голодом в семи странах

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН 17 ноября выделила из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации $100 млн на предотвращение голода в семи странах, которые столкнулись с тяжелыми последствиями конфликтов, экономических потрясений, изменения климата и эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок уточнил, что $80 млн будут распределены между Афганистаном, Буркина-Фасо, Демократической Республикой Конго, Нигерией, Южным Суданом и Йеменом. Наибольшая сумма - $30 млн - будет направлена на проекты в Йемене. Еще $20 млн предназначены для Эфиопии, где сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация в результате затяжной засухи.

"Перспектива возвращения к миру, в котором голод является обычным явлением, - душераздирающая и недопустимая в условиях, когда еды более чем достаточно для всех, - подчеркнул Марк Лоукок. - Голод приводит к мучительной и унизительной смерти. Голод разжигает конфликты и войны, он ведет к массовым перемещениям людей. Его последствия являются разрушительными и затяжными". Он добавил, что в наш век нельзя относиться к голоду, как к неизбежному побочному эффекту этой пандемии.

В статье, опубликованной в лондонской газете The Times, Лоукок и его коллега, глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, отметили, что ликвидация голода стала величайшим успехом за всю историю человечества. Однако последствия пандемии и связанных с ней ограничений - падение доходов, рост цен на продукты питания и экономические потрясения - могут обернуться тем, что миллионы людей умрут от голода, если сегодня не принять всех необходимых мер. "Когда Нобелевский комитет присудил ВПП премию мира, его члены заявили, что хотят обратить взоры на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с его угрозой", - отметили авторы статьи. Они подчеркнули, что сегодня более четверти миллиарда человек балансируют на краю пропасти и в любую секунду могут оказаться в пучине страшного голода.-0-