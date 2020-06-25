ООН за время пандемии доставила средства индивидуальной защиты более чем в 130 стран

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН с начала пандемии коронавируса доставила более 250 млн средств индивидуальной защиты в различные страны. Об этом заявил сегодня на видеоконференции генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

"Мы направили свыше 250 млн средств индивидуальной защиты более чем в 130 стран, обеспечили обучение 155 млн детей и предоставили психологическую поддержку 45 млн детей, родителей и опекунов", - сказал он.

Как сообщил генсек ООН, организация создала устойчивую сеть поставок медицинских товаров, доставив только за последние шесть недель 69 тыс. куб.м медицинских товаров. "Мы обеспечили обучение более 2 млн медицинских и социальных работников, - продолжил он. - А также создали каналы, по которым 3 млн детей и взрослых могли сообщить о подверженности сексуальной эксплуатации или насилию".-0-