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25 октября 2021, 14:08

ООН заявила, что более половины населения Афганистана находится на грани голода

Фото Getty Images
Фото Getty Images

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины населения Афганистана (22,8 млн человек из около 39 млн, по данным Всемирного банка) с ноября по март столкнется с "кризисным" или "чрезвычайным" уровнем нехватки продовольствия. К такому выводу пришли авторы совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, результаты которого обнародовали сегодня пресс-службы этих организаций, сообщает ТАСС.

Засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис оказали серьезное негативное влияние на жизнь афганцев и их доступ к пище. Отмечается, что приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи.

Авторы доклада подчеркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с последней оценкой ситуации в стране, опубликованной в апреле этого года. От острого недоедания к концу года могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а около 1 млн из них могут умереть, если им срочно не окажут необходимую помощь.

"Мы не можем кормить людей обещаниями: финансовые обязательства должны превратиться в реальные деньги, и международное сообщество должно вместе прийти к решению этого кризиса, который быстро выходит из-под контроля", - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли. Для оказания помощи населению Афганистана этой организации может потребоваться около $220 млн ежемесячно. Отмечается, что с начала 2021 года ВПП помогла едой, деньгами и прочим 10,3 млн афганцам, включая 400 тыс. беременных и кормящих женщин, а также 790 тыс. детей младше пяти лет. ФАО утверждает, что в этом году окажет помощь более 3,5 млн человек и что ей нужно $11,4 млн на срочную помощь жителям Афганистана и $200 млн на сельскохозяйственный сезон 2022 года.

В августе Бисли в интервью агентству Reuters говорил, что с голодом в ближайшее время может столкнуться более трети жителей страны (около 14 млн человек), и заявил о том, что ВПП для предотвращения гуманитарной катастрофы требуется не менее $200 млн к сентябрю. На прошедшей в прошлом месяце донорской конференции государства мира обещали предоставить помощь Афганистану в размере около $1,2 млрд. 25 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия заинтересована в скорейшем проведении донорской конференции по этой стране под эгидой ООН, участники которой должны уделить внимание не только экстренной гуманитарной помощи, но и "более масштабным задачам".

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. Многие государства заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин. Ни одна страна пока не признала легитимность сформированного радикалами кабинета.-0-

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