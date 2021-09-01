ООН заявила о гибели более 2 млн человек за полвека из-за климатических бедствий

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 2 млн человек погибли за последние полвека в мире в результате бедствий, связанных с опасными климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями. Эти данные приведены в опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что "за последние 50 лет увеличилось число связанных с погодой бедствий". Подчеркивается, что "изменение климата приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений". С 1970 по 2019 год в мире произошло более 11 тыс. бедствий, связанных с экстремальными климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями, "в результате чего погибли более 2 млн человек и был нанесен ущерб в размере $3,64 трлн". За полвека на эти опасные явления "пришлось 50% всех бедствий, 45% всех зарегистрированных смертей и 74% всех зарегистрированных экономических потерь".

Более 91% случаев с летальным исходом произошло в развивающихся странах. Первую строчку по числу жертв занимают засухи, приведшие к гибели более 650 тыс. человек. Более 577 тыс. жизней унесли штормы, более 58 тыс. - наводнения, более 55 тыс. - экстремальные температуры.

Авторы доклада вместе с тем констатировали, что смертность в результате бедствий снижается. Если в 1970-х и 1980-х годах ежедневно регистрировались в среднем 170 связанных с ними смертей, то в 2010-х годах этот показатель уменьшился до 40. В то же время растет экономический ущерб, вызванный бедствиями. В 2010-2019 годах ежедневные материальные потери составляли в среднем $383, что в семь раз превышает аналогичный показатель за 1970-1979 годы. Самой распространенной причиной материального урона были штормы.

"Во многих частях мира в результате изменения климата растет количество регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений. Будут увеличиваться также их частота и масштабы", - заявил, комментируя публикацию доклада, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Это означает увеличение волн тепла, засух и лесных пожаров, подобных тем, что мы наблюдали в последнее время в Европе и Северной Америке", - констатировал он.-0-