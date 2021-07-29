ООН заявила о риске превращения Мьянмы в распространителя COVID-19 по странам Юго-Восточной Азии

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мьянма может стать государством, из которого коронавирус начнет неконтролируемо распространяться по всем странам Юго-Восточной Азии. Соответствующий прогноз специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс высказал в интервью газете The Guardian, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, в настоящее время точное число случаев заражения коронавирусом и смертельных исходов из-за инфекции в Мьянме неизвестно. Преследование журналистов и врачей затрудняет получение достоверной информации о кризисе в стране. При этом Том Эндрюс отметил, что в ООН осведомлены о резком росте заболевших.

"Мы знаем, что это резкая вспышка. Это очень резкий, пугающе быстрый рост числа инфицированных, - предупредил он. - Мьянма становится суперраспространителем очень заразных штаммов коронавируса дельта и других, чрезвычайно опасных и смертельных. Это очень и очень опасно по многим причинам".

Докладчик ООН по правам человека подчеркнул, что правительствам других стран, в том числе соседних государств, необходимо оперативно принять соответствующие меры, чтобы избежать последствий распространения коронавируса за пределами Мьянмы.-0-