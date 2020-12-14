ООН заявила об угрозе инфекций для 1,8 млрд человек из-за отсутствия воды в медучреждениях

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем не обеспечена гигиена рук. Вследствие этого около 1,8 млрд человек подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом и другими инфекциями, говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает ТАСС.

"Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет", - констатировали в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Работа врачей и медсестер при отсутствии в лечебных учреждениях должной гигиены равносильна работе без защитных средств, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Водоснабжение, санитария и гигиена имеют основополагающее значение в борьбе с коронавирусом, особенно это актуально для 47 наименее развитых стран. Согласно докладу, в этих государствах в каждом втором медицинском учреждении нет питьевой воды, в каждом четвертом отсутствуют возможности для гигиены рук в лечебных блоках, а в трех из пяти нет базовой санитарной службы.

ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за увеличение инвестиций в сферу водоснабжения, санитарии и гигиены, подчеркивая, что эти службы особенно важны для уязвимых групп населения, в частности беременных женщин и детей. По оценкам авторов доклада, для решения проблемы водоснабжения в больницах и медпунктах наименее развитых стран требуются капиталовложения в размере $1 на каждого жителя этих государств.-0-