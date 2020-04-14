ООН запускает кампанию против дезинформации о коронавирусе

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске информационной кампании в ответ на "пандемию дезинформации". Об этом говорится в заявлении генсека, размещенном на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"В то время как мир борется со смертельной пандемией COVID-19, самым сложным кризисом, с которым мы столкнулись после Второй мировой войны, мы также наблюдаем еще одну эпидемию - опасную эпидемию дезинформации", - говорится в обращении.

По словам Антониу Гутерриша, в сети активно распространяются вредные для здоровья советы, а эфир наполняет ложь. "Мир должен объединиться и против этой болезни", - подчеркнул генсек.

"Сегодня я объявляю о новой инициативе Организации Объединенных Наций по реагированию на сообщения, чтобы наполнить интернет фактами и наукой, одновременно противодействуя растущему злу дезинформации - яду, который подвергает риску еще больше жизней", - отметил Антониу Гутерриш.

Он также приветствовал журналистов и других лиц, которые проверяют факты.-0-