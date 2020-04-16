ОПЕК ожидает самого сильного в истории падения спроса на нефть

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть - на 6,8 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

"Ожидается, что сокращение спроса на нефть в II квартале 2020 года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 баррелей в сутки ", - отмечают эксперты ОПЕК.

Падение спроса на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.-0-