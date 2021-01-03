ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть против падения в 2020-м

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 3 января 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:20 Головченко подвел итоги прошлого года и рассказал о планах правительства на 2021 год Экономика
21:14 Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе - митрополит Вениамин Общество
20:51 Селиверстов: пандемия оказывает сильное давление на бюджет страны, но мы справляемся Экономика
20:35 Хоккеисты ярославского "Локомотива" крупно обыграли подмосковный "Витязь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
20:22 Экипаж Сергея Вязовича занимает четвертое место после первого этапа "Даккара-2021" Спорт
20:12 В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится - Карпенко Общество
20:09 Новый Кодекс об образовании внесен на рассмотрение в Палату представителей Общество
20:07 В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы - Карпенко Общество
19:30 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Авангард" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:19 Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре В мире
18:50 ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть против падения в 2020-м В мире
18:39 ФОТОФАКТ: Зубры в республиканском ландшафтном заказнике "Озеры" Регионы
18:10 В Чехии произошел пожар в доме престарелых В мире
17:53 ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок Общество
17:26 Гродненские энергетики помогают восстанавливать электричество в Витебской области Регионы
17:03 Авиаторы МЧС транспортировали тяжелого пациента с COVID-19 из Бреста в Минск Общество
16:58 За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, погибли 8 человек Происшествия
16:31 На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 В мире
15:48 Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане Общество
15:26 В Беларуси изменен порядок подачи и оформления документов для регистрации Экономика
15:03 Вакцину от коронавируса начали получать некоторые группы населения в Пекине В мире
14:46 В Туве восемь человек погибли в ДТП В мире
14:44 ФОТОФАКТ: Музыкальный спектакль для детей "Будь здоров, Новый год!" показали в Витебске Культура
14:32 В США более 4,2 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 В мире
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521 Общество
13:55 Милиция установила личность "минера" ресторана в Россонах Происшествия
13:35 Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка "Великий камень" - Янь Ган Экономика
13:07 В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки Общество
12:43 В Москве расширили список категорий для вакцинации от коронавируса В мире
12:07 Инспекторам ГАИ для остановки бесправника пришлось стрелять по колесам Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
03 января 2021, 18:50

ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть против падения в 2020-м

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что в 2021 году спрос на это топливо вырастет на 5,9 млн б/с, до 95,9 млн б/с, заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+ 3 января, передает ТАСС.

По его словам, которые приводятся в релизе секретариата организации, решение стран ОПЕК+, принятое 3 декабря 2020 года, дает возможность постепенно вернуть на рынок 2 млн б/ с в ближайшие месяцы. При этом страны - участницы соглашения готовы в любой момент скорректировать этот план в зависимости от ситуации на рынке. Он отметил, что разработка вакцин от коронавируса внушает оптимизм в отношении роста мировой экономики и восстановления рынка нефти.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть сместится от падения к росту до 95,9 млн баррелей в сутки в этом году, что на 5,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году", - сказал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
нефть
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре
Фото из архива В Чехии произошел пожар в доме престарелых
Фото ТАСС На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Фото из архива Вакцину от коронавируса начали получать некоторые группы населения в Пекине
Фото ТАСС В Туве восемь человек погибли в ДТП
Фото из архива В США более 4,2 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19
Главное
Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января
Головченко подвел итоги прошлого года и рассказал о планах правительства на 2021 год
Новый Кодекс об образовании внесен на рассмотрение в Палату представителей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521
Топ-новости
Селиверстов: пандемия оказывает сильное давление на бюджет страны, но мы справляемся
В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы - Карпенко
Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе - митрополит Вениамин
Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Правительство определило правила проведения распродаж
В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
По музею в год: что нового появилось в Брестской крепости
ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок
Лишний год совсем не лишний?
Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи
В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки
В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог
Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс
Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса
Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.