ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке 12 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры ОПЕК+ вечером 12 апреля продолжат переговоры по сделке о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Это сообщили источники ТАСС и подтвердили в Минэнерго Азербайджана.

Заседание под председательством министров энергетики России и Саудовской Аравии состоится в режиме онлайн в 20.00 по бакинскому времени (19.00 - по белорусскому).

Уточняется, что на встрече министры ОПЕК+ в полном составе обсудят вопросы, оставшиеся с предыдущего заседания.-0-