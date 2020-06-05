ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ на 6 июня. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

Разногласия в ОПЕК+ по поводу даты заседания возникли у министров после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Это обстоятельство возмутило Саудовсую Аравию и Россию, которые потребовали от отстающих исправить ситуацию и только потом планировать заседание.

Изначально оно было назначено на 9-10 июня. Однако после того как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, было предложено провести встречу раньше 4 июня. Это позволило бы вовремя сформировать экспортные графики на июль и цены поставок. Но из-за проблем с исполнением 4 июня встречу проводить не стали.

Заседание в ближайшие выходные стало возможным, так как Ирак признал трудности с сокращением добычи нефти в стране и пообещал наверстать упущенное в июле.

При этом заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесены на 17-18 июня, сообщали источники ТАСС. К этому времени эксперты получат более релевантные данные по уровням добычи в мае.

Ранее о планирующейся встрече сообщило агентство Bloomberg. По его данным, встреча может состояться, если договоренности с Ираком о более тщательном соблюдении условий сокращения добычи нефти будут подтверждены.

В агентстве уточнили, что представители России и Саудовской Аравии смогли достигнуть предварительного соглашения с Ираком о том, что он доведет исполнение договоренностей по сокращению добычи нефти до 100% в июле.-0-