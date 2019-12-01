ОПЕК+ рассмотрит вопрос сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники рассмотрят возможность сокращения объемов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский новостной портал "Аль-Иктисад ньюс".

"ОПЕК и ее союзники рассмотрят вопрос об увеличении текущих сокращений добычи примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, до 1,6 млн баррелей в день", - отметил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Он добавил, что "этот вопрос обсудят на встречах в Вене, которые планируются на этой неделе".

Министр также сообщил, что беспорядки и нынешняя сложная обстановка в Ираке "не повлияли на добычу и экспорт нефти". "В стране есть избыток этого сырья", - отметил Тамер аль-Гадбан.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению предусмотрены для крупнейших участников соглашения - России и Саудовской Аравии (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.-0-