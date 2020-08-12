ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году примерно на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за замедления экономической активности во многих странах. Об этом сообщает ТАСС.

ОПЕК ожидает падение мирового спроса на 9,06 млн б/с в текущем году (в июльском отчете прогноз был на уровне 8,95 млн б/с).

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,63 млн б/с. При этом уже в 2021 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 7 млн б/с до 97,6 млн б/с, так как организация ожидает, что коронавирус будет локализован и не будет разрушительно влиять на мировую экономику. При этом, отмечает ОПЕК, несмотря на то, что экономика начинает восстанавливаться, в 2021 году спрос на топливо не вернется к уровням до пандемии из-за изменения рынка труда и распространения практики дистанционной работы.

Добыча жидких углеводородов (нефти и газоконденсата) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году сократится на 3,03 млн б/с по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году ожидается рост показателя почти на 1 млн б/с.

Показатель по изменению добычи в текущем году был улучшен по сравнению с предыдущим отчетом на 235 тыс. б/с.

"Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году пересмотрен в сторону увеличения на 66 тыс. б/с. Теперь ожидается, что показатель вырастет на 0,98 млн б/с в основном из-за более сильного, чем ожидалось, восстановления добычи в Канаде", - отмечает ОПЕК.

По прогнозам организации, динамика цен на нефть во втором полугодии 2020 года останется под давлением опасений второй волны распространения коронавируса и роста запасов нефти.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сократили производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с.-0-