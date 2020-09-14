ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации, на данные которого ссылается ТАСС.

"Согласно прогнозам, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущей оценкой. В среднем показатель (по спросу) составит 96,9 млн баррелей в сутки", - сообщила ОПЕК.

Запасы нефти развитых стран в июле 2020 года находились на уровне 3,2 млрд баррелей, что превышает средний показатель за последние пять лет на 261 млн баррелей, говорится в докладе ОПЕК. "Предварительные данные за июль показали, что общие товарные запасы нефти в странах ОЭСР упали на 4,5 млн баррелей в месячном выражении. В июле запасы были на уровне 3,231 млрд баррелей, что на 273,7 млн баррелей выше показателя годом ранее и на 260,6 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", - сообщает ОПЕК.

Страны ОПЕК в августе нарастили добычу нефти на 0,76 млн баррелей в сутки до 24,05 млн баррелей в сутки в основном за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Рост добычи оказался меньше, чем предусмотрено плановым смягчением сделки по сокращению добычи, поэтому в августе соглашение ОПЕК выполнено на 103%, следует из отчета организации.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В августе добыча участников сделки составила только 21,67 млн баррелей в сутки, что на 130 тыс. баррелей в сутки меньше планового значения.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадают только 7,7 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК улучшила прогноз на 2020 год по добыче нефти в странах, не входящих в картель, на 360 тыс. баррелей в сутки из-за возобновления бурения в США, Канаде и Латинской Америке, говорится в докладе. "Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году пересмотрен в сторону повышения на 360 тыс. баррелей в сутки в связи с более быстрым, чем ожидалось восстановлением добычи в США в июне. Показатель по США увеличился на 1 млн баррелей в сутки в месячном выражении и теперь ниже показателя годом ранее на 2,7 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи уже началось в США, Канаде и Латинской Америке в III квартале", - отмечается в докладе.

Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2021 год улучшен на 371 тыс. баррелей в сутки. Теперь ожидается рост показателя на 1 млн баррелей в сутки. Основными драйверами роста станут США, Канада, Бразилия и Норвегия.-0-