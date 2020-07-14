ОПЕК улучшила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 8,9 млн б/с в текущем году, следует из июльского отчета организации, сообщает ТАСС.

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году составит 90,72 млн б/с (в 2019 году - 99,67 млн б/с). При этом уже в 2021 году ожидается уверенное восстановление спроса до 97,72 млн б/с, хотя показатель останется ниже уровня 2019 года.

Прогноз спроса на нефть стран ОПЕК в 2020 году также был пересмотрен на 0,2 млн б/с - до 23,8 млн б/с, что примерно на 5,6 млн б/с ниже, чем в 2019 году. В ОПЕК отмечают все еще высокие риски для роста спроса на нефть в силу неопределенностей, связанных с дальнейшим развитием пандемии коронавируса и ограничений, которые могут последовать.

ОПЕК также снизила прогноз по предложению нефти в странах, не входящих в организацию, в 2020 году на 30 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой. Теперь по итогам года ожидается снижение показателя на 3,26 млн б/с.

При этом прогноз по добыче в США был пересмотрен в сторону повышения на 68 тыс. б/с, что связано с более высокими, чем первоначально ожидалось, прогнозами по добыче во втором полугодии. В результате по итогам 2020 года ожидается снижение добычи нефти в США на 1,37 млн б/с.

Добыча нефти членов ОПЕК в июне снизилась на 1,9 млн б/с к маю - до 22,27 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии и Ирака. Как следует из июльского отчета организации, Венское соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК перевыполнено на 12%.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая-июля. Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в альянсе уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.-0-