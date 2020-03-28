Операторы нефтепроводных систем в США призывают сократить добычу нефти

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы нефтепроводов в США просят производителей сократить добычу нефти, поскольку место для ее хранения заканчивается. Такую информацию в своем Twitter-аккаунте опубликовал член железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон.

"Вчера стало известно, что некоторые производители в Техасе начали получать письма от нефтепроводных компаний с просьбой о сокращении добычи нефти из-за нехватки места для ее хранения", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, крупнейший по добыче нефти американский штат Техас на данный момент рассматривает предложение о сокращении добычи в условиях падения цен. При этом Техас не снижал добычу с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной, сообщает ТАСС.-0-