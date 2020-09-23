Оперную певицу Анну Нетребко выписали из больницы

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперную певицу Анну Нетребко выписали из московской больницы, где она проходила лечение от коронавирусной пневмонии, сообщает ТАСС.

"Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID", - написала Анна Нетребко в Instagram. Певица выразила благодарность врачам и персоналу 52-й Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести).

О том, что Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом, стало известно 17 сентября, на тот момент певица уже находилась в больнице на протяжении пяти дней.

Большой театр 10 сентября отменил оперный спектакль "Дон Карлос", в котором Нетребко исполняет одну из ведущих партий, из-за болезни певца Ильдара Абдразакова, у которого выявили коронавирус. На следующий день стало известно, что Нетребко вынуждена была отложить свое выступление на сцене Мариинского театра, запланированное на 18 сентября. Тогда это объяснили "особыми мерами", принятыми к артистам, задействованным в опере "Дон Карлос".-0-