Оползень нарушил работу железной дороги в Китае

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный дождь 13 августа спровоцировал оползень, заставив власти приостановить работу участка железной дороги в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Куньминская группа Китайской железнодорожной корпорации /China Railway/ заявила, что оползень обрушился на станцию Лахади на железной дороге Куньмин-Хэкоу около 3:20 утра, затопив некоторые из поездов на станции и нарушив железнодорожное сообщение.

Все сотрудники станции и их семьи эвакуированы, работа на участке железной дороги приостановлена. Компания мобилизовала рабочих на ремонт железной дороги.

Железная дорога перенаправила грузовые поезда на другую ветку.-0-