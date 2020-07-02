Оползни заблокировали девять населенных пунктов в Украине

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оползни, вызванные ливнями, перекрыли сообщение с девятью населенными пунктами в Ивано-Франковской области Украины. Вода размыла дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты областной администрации.

"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дороги отсутствует проезд к трем населенным пунктам, в Верховинском районе остаются заблокированными шесть населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Объявлено штормовое предупреждение на 3 и 4 июля в связи с грозами на западе страны. Ожидаются град, усиление ветра до 15-20 м/с, подъем уровня воды местами до 1 м. Непогоде присвоен первый (желтый) уровень опасности.

Всего с 22 июня в 346 населенных пунктах на западе Украины оказались подтопленными более 14 тыс. домов, разрушены 83 моста и десятки километров дорог. Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. человек, от непогоды погибли три человека. Главными причинами наводнения названы ливни, вырубка лесов и застройка пойм.

Правительство страны выделило около $26 млн для ликвидации последствий стихии.-0-