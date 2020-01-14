Опознаны 100 жертв авиакатастрофы над Тегераном

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число опознанных пассажиров сбитого над Тегераном в результате ошибки оператора системы ПВО украинского самолета достигло 100 человек. Об этом со ссылкой на главу тегеранской уголовной прокуратуры Мохаммада Шахреяри сообщает иранское информационное агентство ISNA.

"Усилиями наших коллег, судмедэкспертов число опознанных погибших в результате крушения украинского самолета достигло 100 человек. На сегодняшний день тела 30 пассажиров доставлены их семьям. Работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели", - отметил Мохаммад Шахреяри.

Как сообщалось, 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Позже ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции, которым подчеркивалось, что они не пытались скрыть причину катастрофы, задержка сообщения произошла из-за необходимости провести расследование.-0-