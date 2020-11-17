Оппозиция Армении призывает обсудить в парламенте отмену военного положения и отставку премьера

17 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Оппозиционная фракция "Процветающая Армения" призывает на очередном четырехдневном заседании парламента обсудить вопросы отмены военного положения и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом на заседании 17 ноября заявила член фракции Наира Зограбян.

"Сегодня в этом зале мы можем обсуждать только вопросы отмены военного положения и отставки премьер-министра Никола Пашиняна", - сказала она. При этом депутаты фракции отметили, что вопросы поиска путей выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо обсуждать со стратегическим партнером Армении - Российской Федерацией.

Ранее Наира Зограбян в выступлении на митинге, организованном 17 партиями, говорила, что "Процветающая Армения" инициирует процесс созыва внеочередного заседания Национального собрания Армении, в ходе которого будет обсужден вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Фракция также инициировала сбор подписей для созыва внеочередного заседания, было собрано необходимое количество голосов.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе. Всего планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц другой техники и спецтехники.-0-